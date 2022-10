Bonne table à Caen. Calzone parfumée chez Pino La Rustica

Elle se situe dans la rue la plus froide de Caen, mais elle fait partie des adresses les plus chaleureuses. À la pizzeria La Rustica, Pino Bitetti, Italien de naissance, vous accueille les bras grands ouverts. Une question d'habitude pour lui. Cela fait presque trente ans qu'il s'est installé rue Froide. "À l'époque, je travaillais rue Vauquelin avec quatre amis italiens. Ensuite, j'ai voulu décider et gérer mon affaire tout seul", se remémore le natif des Pouilles, dans le talon de la botte de l'Italie.

"Buon appetito !"

Dans son restaurant 100 % italien, la tradition veut que la pizza soit le produit phare. Cuite dans un four à bois, "la pâte est légère et reposée". Seize pizzas sont à la carte : Margherita, Napoletana, Regina pour les grands classiques, mais aussi Saint Jacques, Del Re, et surtout la fameuse calzone soufflée, leur best-seller, "servie avec une sauce parfumée, de l'origan". Mon amie choisit la pizza au saumon.

La pizza au saumon.

Pour ma part, j'opte pour les cannellonis épinards et ricotta. Un délice. Attention simplement à ne pas vous brûler, mais le serveur fait bien son travail. Il vous prévient que l'assiette est chaude. "Que ça soit les lasagnes, les aubergines, la viande, les tartes aux pommes… 80 % du travail est cuit au four à bois." J'ai encore une place pour le dessert. On fête les retrouvailles avec les copains après tout. Pas besoin de tergiverser, je prends la crème brûlée maison. "Buon appetito !", peut-on entendre plus loin dans le restaurant. Pino est comme à la maison ici. Mes amis choisissent le tiramisu. Le chef ne lésine pas sur la quantité. "Exquis et rassasiant", me disent mes amis. Je déjeune pour 17,30 €.

Entre la qualité des produits et le prix, c'est, sans hésiter, l'une des meilleures tables italiennes de Caen. Avec toujours le même petit mot en partant. "Nous, les Italiens, on n'est pas riches mais on a bon cœur." Me voilà sous le charme.

Pratique. Pizza Rustica, 19 rue Froide. Ouvert midi et soir du mardi au samedi. 02 31 86 50 50.