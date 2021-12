Quels liens entre Rouen et le Japon ?

Nombreux sont les groupes de Japonnais que les Rouennais voient arpenter leur ville. Mais les relations entre Rouen et le Japon ne sont pas nouvelles. Elles remontent même au XVIe siècle. C'est toute une histoire que l'office de Tourisme et des congrès de Rouen Vallée de Seine propose de découvrir par lebiais d'une conférence donnée par une franco-japonaise.

Pratique. Conférence le Japon et Rouen, samedi 13 août, 15h, Office de Tourisme. Durée : 2 heures. Tarfis : 6,50€ et 4,50€ pour les 12-18 ans, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d'emploi et détenteurs du City Rouen Vallée de Seine en liberté. Gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements au 02 32 08 32 40.