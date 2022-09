Manche. Contrôles routiers : douze permis de conduire retirés en un week-end

Comme à chaque week-end, les forces de l'ordre restent mobilisées dans la Manche pour lutter contre l'insécurité routière. Samedi 24 et dimanche 25 septembre, 37 infractions au Code de la route ont été relevées et sanctionnées. Les forces de l'ordre ont retiré 12 permis de conduire. Six véhicules ont également été immobilisés.

La préfecture de la Manche rappelle que depuis le 1er janvier 2022, 23 personnes sont mortes sur les routes de la Manche et 350 ont été blessées. Les contrôles vont se poursuivre sans relâche, indique l'institution.