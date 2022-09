Immobilier. Matthieu Boisset, notaire dans la Manche : "On est au-dessus de tout ce qu'on a pu connaître"

Les notaires de Normandie ont dressé le bilan lundi 26 septembre à Caen, et tiré des perspectives pour le marché immobilier. Dans la Manche, les prix sont à la hausse. Rencontre avec Matthieu Boisset, notaire à Barneville-Carteret.

Comment se porte le marché immobilier manchois ?

"Le marché se porte toujours bien, avec des volumes quand même en baisse, parce qu'il y a moins de biens à vendre. On a clairement vu nos stocks diminuer et beaucoup de clients ont été servis, donc il y a beaucoup moins de biens à vendre. Par contre, au niveau des prix, pour l'instant, la dynamique reste la même, à la hausse. Cette hausse touche tous les secteurs : maisons anciennes, le neuf, les appartements, les terrains… Avec quand même des disparités selon les secteurs : le bord de mer ou le centre du département. Après, les grandes villes se maintiennent aussi."

Des prix records ont-ils été atteints ?

"Clairement, on est au-dessus de tout ce qu'on a pu connaître. Le dernier point haut du marché, c'était 2007-2008. Là, on l'a clairement dépassé. Même des clients qui avaient acheté au point haut s'y retrouvent aujourd'hui."

Dans la Manche, quel est le profil ? De la maison ancienne, du neuf ?

"Traditionnellement, ce sont plutôt des maisons parce que pour les appartements, l'offre est un peu plus réduite. Énormément de maisons, avec des travaux, sans travaux… Vraiment plusieurs profils. Et même sur les appartements. C'est clairement le meilleur moyen d'avoir un petit pied-à-terre au bord de l'eau pour un prix raisonnable. Vous avez des copropriétés un peu vieillissantes, qui attiraient un peu moins ces dernières années, qui ont connu un renouveau en termes de nombre de transactions et de travaux faits."

Le marché manchois en quelques chiffres en un an : - Prix de vente médian des maisons anciennes : +9,6 %, à 160 000 €. - Prix au m2 médian des appartements anciens : +15,5 % à 1 980 €/m2. Par exemple à Saint-Lô, comptez 1 350 €/m2 et dans l'agglo de Cherbourg 2 000 €/m2. - Prix au m2 médian pour un appartement neuf : 3 200 €/m2. - Prix des terrains à bâtir : +2,6 %. - 71 % des acquéreurs viennent de la Manche

Quels secteurs sont les plus prisés ?

"Les secteurs prisés aujourd'hui, vous avez, bien sûr, la côte du sud-Manche, le secteur de Granville jusqu'à Agon-Coutainville. Ils ont toujours été au-dessus dans les secteurs de la Manche. La Côte des Isles, le nord-Cotentin est porteur aussi. Le secteur de Cherbourg se porte bien. Par rapport à 2019, on a des évolutions assez importantes : 10 à 15 % de moyenne et des secteurs où on est au-delà de 20 %. "

Où est-il bon d'acheter dans la Manche ?

"Les investissements sur la Manche en général sont de bonnes opportunités. Le département de la Manche a plein d'atouts. Il y a eu de gros efforts de nos collectivités. On a clairement de l'avenir en termes de tourisme. Le réchauffement climatique, c'est certain qu'on le subit, mais on part d'un peu plus loin, donc on va toujours attirer les touristes. Et puis, dans la Manche en général, il fait quand même très bon vivre, on a une absence d'insécurité quasiment. Tout ça nous tire vers le haut."