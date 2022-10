Bonne table dans l'Orne. Coco Vins, pour les gourmands de la tradition

Ce midi-là, c'était sauté de porc à la normande servi avec ses pâtes fraîches et une terrine d'agrumes en dessert, pour une vingtaine d'euros avec un verre de vin et le café. Un repas excellent comme à chaque fois, servi comme à la maison dans la petite salle du restaurant Coco Vins à Alençon.

Sauté de porc à la normande et pâtes fraîches.

"Mon épouse et moi, on est issus de la restauration traditionnelle, elle était chef de cuisine, moi j'étais maître d'hôtel-sommelier", explique Jérôme Loisel. Il y a dix-huit ans, le couple a d'abord ouvert Vins et tradition, rue de la Halle-aux-Toiles. Mais, "ça nous démangeait, il y a douze ans on a ouvert Coco Vins de l'autre côté de la rue ! Un petit truc, ouvert seulement le midi".

100 % cuisine traditionnelle

Coco Vins est un restaurant d'habitués gourmands et gourmets, plat du jour, 100 % de cuisine traditionnelle accompagnée du petit verre de vin qui va bien avec, que le patron sait toujours vous conseiller. "Coco", c'est Corinne, qui est en cuisine. "Coco Vins", c'est pour le jeu de mots avec leur cave située en face, que le couple exploite toujours. Au menu au fil des jours : pot-au-feu, bourguignon, des sautés thaï... "Même l'été, les clients nous réclament des plats en sauce." Mais ce sont aussi des endives au jambon gratinées, de l'osso-buco, des tajines, du couscous...

Du côté des desserts, le riz au lait est devenu anthologique, "on n'a plus le droit de le retirer, il est au menu depuis douze ans !". Coco Vins ne fait rien comme ailleurs : pas de Coca, mais du jus de fruit bio. Pas d'Ice Tea, mais du bon vin de petit producteur. Pas de Ricard, mais de l'Aqualanca. "Pas de café gourmand, ni de truc à la mode", et franchement, il ne faut rien changer, c'est très bien ainsi.

Attention, il est prudent de réserver. "C'est tout petit, mais c'est ce qui fait le charme, on est deux et on ne cherche pas à faire davantage."

Pratique. Coco Vins est ouvert le midi du mardi au samedi - 8, rue de la Halle-aux-Toiles à Alençon, 02 33 82 96 50