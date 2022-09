Métropole Rouen Normandie. Des perturbations à prévoir sur le Réseau Astuce

Dans le cadre d'un mouvement de grève nationale prévue jeudi 29 septembre, des perturbations sont à prévoir sur une grande partie du Réseau Astuce, dans la métropole rouennaise. Un préavis de grève a été déposé par le syndicat CGT de Transdev Rouen - TCAR et de TAE pour cette journée. Les lignes de Métro, TEOR (T1, T2, T3, T4), FAST (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9), les lignes régulières 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 28, 33, 35, 41, 42, 43, le Noctambus et A, B, C, E, F, G, Allo bus, les lignes scolaires 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107 seront impactées.

Toutes les lignes ne seront pas touchées

Les lignes régulières 26, 44, 529, 530, les lignes scolaires (secteurs Rouen, Seine Austreberthe, Plateau Nord, Plateau Est, Darnétal, Canteleu, Vallée du Cailly), les lignes de taxis collectifs 36, 37, 38, de Cars Hangard et le service Filo'r ne sont pas concernées par cette grève. Le Réseau Astuce communiquera, la veille de la mobilisation, sur le niveau de service qui pourra être garanti jeudi 29 septembre.

Les voyageurs sont invités à anticiper leurs déplacements et à rester informés sur les évolutions du trafic.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : reseau-astuce.fr.