Environnement. Des étudiants construisent une voiture qui absorbe le CO2 !

Et si la voiture devenait finalement un mode de transport qui pouvait atténuer le réchauffement climatique ? Alors que la voiture est aujourd'hui l'un des principaux moyens de transport émetteur de CO 2 , il pourrait devenir une partie de la solution pour réduire l'empreinte carbone de l'Homme.

Aux Pays-Bas, une trentaine d'étudiants de l'University of Technology d'Eindhoven travaillent sur un projet de voiture électrique capable de capter le CO 2 en roulant. Le véhicule, baptisé ZEM (Zero Emission Mobility), est doté de cellules photovoltaïques sur le toit et le capot et d'un filtre à CO 2 unique qui absorbe le gaz. Mais cette technologie n'en est qu'à ses débuts. En effet, le filtre ne peut capter pour l'instant que 2 kg de CO 2 pour 30 000 km. Pour absorber autant de CO 2 qu'un arbre en un an, il faudrait que 10 ZEM parcourent chacune cette distance.

Ce système pourrait néanmoins générer une empreinte carbone négative plus rapidement que prévu pour les voitures électriques. L'impact environnemental de la production des batteries reste encore très élevé et il faut attendre environ sept ans pour qu'un véhicule électrique soit écologiquement rentable. Avec ce système de filtre de CO 2 , les voitures électriques pourraient compenser plus facilement leur pollution initiale.

La ZEM est en grande partie fabriquée par une imprimante 3D à partir de pièces réutilisables. Pour l'heure, aucun projet concret de production n'est à l'œuvre. Mais les étudiants présentent aux constructeurs une solution innovante qui pourrait donner des idées à l'avenir du marché automobile.