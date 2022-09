Cinéma. Guillaume Canet dévoile la bande-annonce du nouvel "Astérix"

Par Toutatis, ils sont bientôt de retour !

Guillaume Canet vient de dévoiler le premier teaser d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, qui sortira le 1er février 2023.

On peut voir le réalisateur interpréter Astérix, et c'est Gilles Lellouche qui succède à Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix. Vincent Cassel reprend le rôle de César, et enfin Cléopâtre est incarnée par Marion Cotillard.

Dans cette même bande-annonce, on aperçoit également José Garcia, Jonathan Cohen, Ramzy Bédia ou encore le footballeur Zlatan Ibrahimović.

Mais ce n'est qu'une partie du casting ! La liste des invités est longue : Franck Gastambide, les youtubeurs McFly et Carlito, Jérôme Commandeur, Pierre Richard, Philippe Katerine, Angèle, Matthieu Chedid (qui compose aussi la bande originale) ou encore le Normand Orelsan.

Voici un avant-goût de ce film à gros budget (65 millions d'euros, soit le huitième plus gros budget de l'histoire pour un film français) à découvrir ci-dessous :