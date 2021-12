Passation de commandement sur le Flamant

Le Flamant est arrivé dans le port de Rouen sous le commandement d'Olivier Alvarez. Mais celui-ci passera lundi 15 août, à 11h, le commandement du patrouilleur de service public entre les main de Nicolas Simon. Les deux hommes, âgés tous deux de 33 ans et issus de la même promotion de l'école Navale se sont croisent durant quelques jours à bord du navire.

Responsable de tout

Celui que l'on appelle le "pacha" dans le vocabulaire de la Marine Nationale est responsable de tout sur un navire. "Le commandant doit aussi bien s'occuper de la conduite et de la gestion du personnel à bord, que de la gestion du navire dans tout ses aspects (utilisation, maintenance). Il est aussi responsable du bon accomplissement de la mission." Les qualités que l'on demande à un commandant ? "Il doit être toujours prêt à agir, capable de synthétiser toutes les informations qu'on lui donne et à partir desquelles il prend les décisions qu'il lui faudra assumer par la suite." Le pacha n'en a donc que le nom car si la fonction revêt un prestige certain dans la Marine Nationale elle n'en implique pas moins de lourdes responsabilités.

"Etre nommé commandant d'un navire est une étape à laquelle nous aspirons tous et qui est vécu comme un honneur", explique Nicolas Simon, futur commandant du Flamant, qui était auparavant commandant en second à bord d'un chasseur de mines basé à Brest. Après la passation de commandement, Olivier Alvarez rejoindra dès le 16 août, le Charles de Gaulle à Toulon, où il a été affecté.