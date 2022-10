Le Havre. Mathias Villers, le rider enfant du pays

La trottinette est la discipline mal-aimée des sports urbains.

Le sport urbain, dit extrême, rassemble quatre disciplines : le skateboard, le roller, le BMX et la trottinette.

Cette dernière est la mal-aimée des sports de glisse. Il a fallu du temps pour qu'elle s'impose auprès des riders. "La trottinette, il y a 10 ans, c'était un sport en train de naître. On était des pionniers, se souvient Mathias Villers. Faire du freestyle avec une trottinette, c'était une idée de 'ouf' en vrai !"

Un sport en évolution

La trottinette était vue comme un simple moyen de locomotion. Mathias Villers a vu tout le potentiel de cette pratique. "J'ai voulu pousser ce sport, amener la trottinette tellement haut pour se faire accepter dans les skateparks et aller jusqu'aux JO. Alors, les JO, on n'y est pas encore [c'est le cas pour le skateboard], mais au moins on se fait accepter dans les skateparks, et ce n'était pas gagné."

En 10 ans, la pratique de la trottinette s'est structurée. Il y a maintenant une fédération, des championnats de France, d'Europe et du monde. "Tout a changé. Même le matériel a évolué et évolue encore. Ça me plaît, on est en pleine évolution."