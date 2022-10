Cherbourg-en-Cotentin. La digue de l'Ouest de Querqueville, patrimoine maritime méconnu

C'est un maillon essentiel du port de Cherbourg-en-Cotentin qui ouvre à la visite mercredi 26 octobre, la digue de l'Ouest de Querqueville. Un long ruban de granit comme posé sur la mer. C'est un lieu idéal pour se promener aussi. Il offre par grands vents le spectacle d'une mer indomptable avec ses vagues qui viennent se fracasser sur les blocs de granit. Par temps calme, le jeu des nuages et du soleil donnent des ambiances parfois très particulières.

Six années de travaux

pour trois cents ouvriers

Un lieu que l'on voit de loin depuis Cherbourg, qui fait partie du paysage et que l'on ne voit plus finalement. Pourtant, ce fut l'un des derniers ouvrages de fortification et de défense imaginé plus d'un siècle auparavant, sous le règne de Louis XVI. La digue a été construite à partir de 1890, afin de réduire la largeur de la passe qui, avec ses 2 300 mètres offrait aux navires ennemis une large porte d'entrée, mais aussi de protéger des vents dominants la rade et d'y apporter donc un peu plus de calme et de protéger Cherbourg des fureurs de la mer par temps de tempête. Cette digue qui mesure 1 200 mètres de long a aussi supporté quatre canons pour se défendre.

L'ouvrage a été conçu par des blocs de granit préfabriqués de 100 tonnes. Au total, 700 000 m3 de pierres extraites des carrières de Fermanville et de la Diélette ont été nécessaires à la construction de cette digue bordée par un parapet protégeant ainsi les promeneurs des vents violents et des gerbes d'embruns lorsque la mer est démontée. Trois cents ouvriers s'y sont affairés. Les travaux se sont prolongés sur six ans.

Un port pétrolier

dès 1918

En 1918, on y installe un port pétrolier, mais c'est en 1944, après la libération de Cherbourg, que ce port pétrolier est intensément utilisé afin d'approvisionner en carburant les armées alliées engagées dans la bataille de Normandie. Après la fin du conflit, son utilisation sera décroissante, pour cesser toute activité dans les années soixante-dix.

La visite de la digue de l'Ouest le mercredi 26 octobre abordera tous ces aspects historiques, mais aussi de méthodes de construction. Un livret jeu est fourni aux enfants. Ils pourront retracer l'histoire de la digue avec des indices laissés par l'histoire.

Un ouvrage méconnu mais au passé maritime riche, c'est aussi un jalon essentiel de l'histoire de Cherbourg.

Pratique. Visite guidée de la digue de l'Ouest de Querqueville, du petit port de Querqueville au musoir de la digue du fort de Chavagnac au fort de Querqueville mercredi 26 octobre à 14 h 30. Une visite commentée familiale, idéale pour les enfants de 6 à 12 ans. Renseignements complémentaires à l'office de tourisme de Cherbourg-en-Cotentin au 02 33 93 52 02.