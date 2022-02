Le pôle de vie de la Rive droite est né

Depuis le mardi 1er décembre, les mairies de quartiers de Caen se regroupent et deviennent des 'pôles de vie”. Les habitants des quartiers de la gare, de la Demi-lune, de la Guérinière, de Sainte Thérèse, de Saint Michel, de Vaucelles, d'Armand Marie et de la Grâce de Dieu peuvent donc désormais se rendre au pôle de vie de la Rive droite, 7 place Louise de Marillac. Les mairies de la Guérinière, de Sainte Thérèse et de Vaucelles restent toutefois temporairement ouvertes selon un planning de permanence.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire