Caen. Orelsan dans le prochain film Astérix et Obélix

Il est de retour sur grand écran : le rappeur caennais Orelsan est à l'affiche du prochain film Astérix et Obélix : L'empire du milieu qui sortira le 1er février 2023 au cinéma. La première bande-annonce est sortie dimanche 25 septembre. Avec lui, une flopée de stars dont Guillaume Canet (qui réalise également) en Astérix, Gilles Lellouche en tant qu'Obélix, Vincent Cassel jouera César tandis que Marion Cotillard interprétera Cléopâtre. On retrouve également la chanteuse Angèle dans le rôle de Falbala, les rappeurs Bigflo et Oli, les youtubeurs McFly et Carlito ou encore le footballeur Zlatan Ibrahimović. Orelsan a lui le rôle d'un certain Titanix.

Dans ce nouveau volet, les irréductibles Gaulois se retrouvent en Chine pour venir en aide à la princesse Fu-Yi dont la mère a été emprisonnée.