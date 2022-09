Rouen. The world of Hans Zimmer : un spectacle live époustouflant !

Accompagné par des effets visuels saisissants, l'orchestre de l'opéra d'Odessa reprend les plus beaux thèmes d'Hans Zimmer. Gavin Greenaway, à la baguette, répond à nos questions.

Quel est votre lien avec Hans Zimmer ?

J'ai rencontré Hans alors que je n'avais que 14 ans. À l'époque, il programmait des synthétiseurs et travaillait pour mon père, qui était également dans la musique. D'ailleurs, c'est Hans qui m'a montré comment programmer un synthé. Ensuite, j'ai étudié la musique et la composition et j'ai fait carrière en tant que compositeur, tout en travaillant comme chef pour Hans : cette année, nous célébrons 25 ans de collaboration ! Nous avions travaillé ensemble pour la première fois sur l'écriture de la bande-son du film Le pacificateur avec Georges Clooney, sorti en 1997. Mais il m'a surtout donné la chance de devenir chef d'orchestre, ce qui n'était pas ma vocation originelle. J'ai eu l'opportunité de diriger nombre de ses chefs-d'œuvre du 7e art pour les séances de travail et d'enregistrement tels que La Ligne rouge, Gladiator, Interstellar ou encore The Dark Knight. Alors, quand ce spectacle est né en 2018, il m'a naturellement confié à nouveau ce rôle.

Quelle est l'originalité de ce spectacle ?

Le spectacle a été imaginé par la productrice Sandra Tomek. Elle a voulu créer un spectacle complet en intégrant des extraits des films dans la scénographie. Je dois reconnaître que j'étais sceptique au début mais c'est en fait un choix brillant : c'est bien plus immersif qu'un concert live de musique de films. Cela contribue pleinement à nous plonger dans l'univers esthétique d'Hans Zimmer. La musique nous emporte vraiment, et le spectacle génère des émotions très fortes, même parmi les interprètes. À vrai dire, ce spectacle est différent chaque soir en fonction de l'audience et de notre interprétation ! La vraie difficulté était de créer un spectacle homogène avec des atmosphères émotionnelles très variées, du romantisme de Pearl Harbor au thème méditatif et envoûtant d'Interstellar, mais Sandra a trouvé le juste ton.

Qu'est ce qui rend la musique

d'Hans Zimmer si exceptionnelle ?

Hans Zimmer n'est pas seulement un musicien et un compositeur : c'est aussi quelqu'un qui comprend profondément la vision des réalisateurs. Sa musique joue un rôle narratif essentiel. Il sait comment raconter une histoire par des mélodies. Il faut souligner qu'il intervient toujours très tôt dans le processus de création. Le réalisateur lui raconte l'histoire du film et son point de vue et, avec ces clés, Hans Zimmer crée les thèmes alors même que le tournage du film est parfois à peine commencé. Ce qui fait aussi la qualité du travail de Hans, c'est sa façon de sans cesse se réinventer en fonction des projets qui lui sont confiés et de faire évoluer constamment sa musique. C'est un perfectionniste très créatif, qui cherche toujours à dépasser ses limites.

Pratique. Jeudi 29 septembre à 20 heures. Zénith de Rouen. 79,50 à 129 €. citylive.trium.fr