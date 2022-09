Calvados. Accident en direction de Ouistreham : deux hommes percutés

Dimanche 25 septembre à 13 h 16, sur une bretelle d'insertion de la départementale 515, en direction de Ouistreham, un véhicule léger est venu percuter deux véhicules de l'Agence routière départementale de Caen (ARD). Deux agents qui travaillaient au nettoyage de la chaussée ont été percutés. Le bilan fait état de quatre victimes. Les deux agents de l'ARD Caen, âgés de 43 ans et 49 ans, ont été gravement blessés. Un homme âgé de 19 ans, passager du véhicule, a été légèrement blessé et le conducteur, un homme de 19 ans, indemne, a été pris en charge par la police nationale. Toutes les victimes ont été évacuées vers le CHU de Caen. Deux équipes du SMUR et 13 sapeurs pompiers du centre de secours Couvrechef ont été dépêchés sur les lieux.