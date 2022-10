Le Havre. Camille Lecointre et Jérémie Mion en route pour les JO de Paris 2024

Ils seront LE couple de sportifs havrais à suivre dans les prochaines années. "C'est moi la vraie Normande !", corrige d'emblée Camille Lecointre, avec malice. Elle est native d'Harfleur. Jérémie Mion, lui, est né à Paris : "Personne n'est parfait", admet-il dans un sourire. Petite, sa coéquipière découvre les flots avec les cours d'optimist sur le bassin du commerce du Havre. Elle prend ensuite en 2001 la direction d'un cursus sport-études à Brest. De son côté, notre collégien parisien vient régulièrement pratiquer sa passion dans la cité Océane. Avant de s'y installer à la fin du lycée, en 2007, et de décider de faire de la voile son métier.

"Le régal de naviguer ensemble"

Les deux amis de longue date ne s'associent que très récemment. Quand le dériveur 470 devient cette année une discipline mixte, ça colle immédiatement. Chacun loue l'engagement de son nouveau binôme. Mention spéciale pour Camille, qui n'hésite pas à "déménager sa famille de Brest à Marseille", insiste Jérémie. Et d'une même voix, le duo parle d'"écoute", de "très bon feeling" et d'un "régal de naviguer l'un avec l'autre".

D'anciens concurrents devenus alliés

Comme dans tous les nouveaux couples, ils ont eu leur lot d'"ex" par le passé. Et dans cette discipline, on trouve souvent d'anciens alliés désormais opposés. "En plus, raconte Jérémie, moi, j'étais avec Kévin Péponnet et Camille avec Aloïse Retornaz, et on a échangé." Seul notre tandem havrais reste d'actualité. L'ancien partenaire de Jérémie a arrêté le 470. "Les équipages se font et se défont pour les olympiades. Il peut y avoir de l'amitié, mais ça reste professionnel", résume Camille.

L'entraînement est intensif depuis la fin août, terme du congé maternité de Camille, qui a donné naissance en mai à son deuxième enfant. "Le terrain de jeux est vraiment sympa" à Marseille, estime Jérémie. Ce même plan d'eau servira pour les épreuves des JO. Au menu, en plus des sessions sur l'eau, les réglages du bateau et une préparation physique commune dans le cadre magnifique des calanques.

Les mondiaux en Israël

pour jauger la concurrence

Nos Havrais ont deux ans pour préparer Paris 2024. Cela commence fin octobre avec les mondiaux de 470 à Stod Yam (Israël). Histoire, selon Jérémie, de "se mettre direct dans le grand bain !". "Une première étape", tempère Camille.

L'épreuve permettra de se situer par rapport à la concurrence et de dessiner les entraînements de l'hiver.