Fécamp. Festival des possibles, penser autrement la transition

Un nouveau festival voit le jour à Fécamp, le Festival des Possibles, organisé par l'association Vivre en transition, samedi 24 et dimanche 25 septembre. Elle fait la promotion des transitions, écologique, alimentaire, sociétale, énergique et autres. Lors de ce festival, l'association veut donner toutes les clés pour vivre autrement. Le programme est chargé.

Le samedi, une gratiferia sera organisée. Il s'agit d'un marché gratuit. Chacun prend et donne ce qu'il veut. Un atelier "Régénère" sera aussi proposé, une initiative antigaspillage. Il s'agit d'un atelier cuisine participatif, réalisé avec des invendus. Samedi soir, un moment festif sera proposé avec des concerts : Sylvestre 'Sly' Soleil (didgeridoos) et Maryna Yurasova (chanteuse d'ethno-jazz ukrainienne). Le tout se terminera par un concert participatif (tout le monde pourra monter sur scène).

Le dimanche matin, c'est un marché de producteurs locaux qui sera proposé. Le festival sera aussi l'occasion de profiter d'ateliers de cirque et de stands pour apprendre à faire soi-même.

Le Festival des possibles se veut être un lieu de réflexion et de nombreuses conférences seront proposées.

Programme des conférences

Samedi

13 h 45 : Ça veut dire quoi être courageux ?

14 h 30 : La permaculture, qu'est-ce que c'est ?

15 h 30 : Se soigner avec les herbes de nos jardins ?

16 h 30 : Et si on produisait ensemble notre propre électricité locale et citoyenne ?

17 h 30 : Manger local de la ferme à l'assiette.

Dimanche

15 heures : Qu'est-ce que l'habitat participatif ?

16 heures : Intelligence artificielle, algorithme, et moi, et moi, et moi !

17 heures : Assume ta poubelle et prépare-toi au compost.

Festival des possibles. Samedi 24 et dimanche 25 septembre au parc Botanica à Fécamp (quartier du Ramponneau). Entrée à prix libre.