Normandie. Normandise Petfood recrute une centaine de futurs employés sur les marchés !

Face à sa croissance, mais confrontée au manque de main-d'œuvre, c'est une démarche inédite qu'entreprend Normandise Petfood pour produire davantage d'aliments pour chiens et chats dans son usine de Vire (Calvados).

Depuis le mardi 20 septembre avec une caravane de l'emploi, l'entreprise, qui compte quelque huit cents salariés, est présente sur des marchés du Calvados, de la Manche et de l'Orne, à Villedieu-les-Poêles, Villers-Bocage, Condé-sur-Noireau, ou à Flers, le samedi 24 septembre, pour tenter de rapidement recruter une centaine de personnels supplémentaires.

Un marché en pleine croissance

"Le savoir-faire français a bonne réputation dans ce secteur et les ventes à l'exportation sont en forte croissance", explique Samuel Delivet, qui est conducteur de ligne dans la fabrication de croquette pour les chiens et les chats. "Il y a de nouvelles machines et on cherche toujours de nouvelles personnes." Lui qui n'avait jamais travaillé en industrie est entré à Normandise Petfood il y a quatre ans et demi. Il y est désormais conducteur référent, en charge de la formation des nouveaux embauchés.

Trouver des candidats à l'embauche

Sur les marchés, l'entreprise interpelle les passants, discute avec eux. "On a brainstormé pour faire face au nombre d'emplois que l'on a à pourvoir, on a eu l'idée de venir au plus près de la population, et parfois, ça fonctionne", témoigne Aurélien Bruneau, chargé de communication sur ces recrutements. Il explique que ce matin-là, il a discuté avec une passante sur le marché. Elle connaissait deux jeunes, elle les a incités à passer sur le stand. Une heure plus tard, CV en main, les deux sont venus rencontrer Aurélien Bruneau. "Leur CV colle parfaitement avec nos besoins", témoigne-t-il. La concurrence de recrutement entre entreprises est forte, "mais chez nous, il y a une très bonne ambiance dans les équipes".

Recrutements tous azimuts !

Face à son besoin de recrutement, Normandise Petfood incite aussi tous les propriétaires de chiens ou de chats à lui envoyer des candidats : en remerciement, ils pourront gagner un an de nourriture pour leur animal de compagnie !

L'entreprise recherche quarante conducteurs de lignes, des logisticiens, responsables d'atelier, techniciens de maintenance et d'automatisme, commerciaux, mais également du personnel en marketing et en contrôle de gestion. Le détail est sur le site web de l'entreprise.