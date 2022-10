Handball. Edu Fernandez Roura, de Nice à Cherbourg

L'annonce est tombée à la fin de la saison 2021-2022 de la JS Cherbourg dans un communiqué : "La JS Cherbourg est heureuse d'annoncer l'arrivée d'Eduard Fernandez Roura en qualité d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle." Le technicien pose ses valises dans le Cotentin jusqu'en 2025. Il arrive de Nice, où il était entraîneur principal de l'équipe. Il évoluait, comme la JS Cherbourg, en Proligue, deuxième niveau national du handball français.

Une découverte plus approfondie

L'Espagnol de 43 ans connaissait déjà un peu le Cotentin et la JS. "Pour moi, c'est un super club que j'avais déjà joué pas mal de fois en tant qu'adversaire. Chaque fois que je venais là, je trouvais que c'était un club avec un avenir", explique l'ancien joueur pro espagnol. Et concernant le territoire ? "Très bien. On est arrivés avec ma famille, on est très bien installés. Pour les collèges, les lycées, pour mes enfants, ça a été très facile", raconte-t-il.

Un point commun avec Nice, autre que le handball : la mer. "Elle est différente. C'est rigolo les marées. Un jour tu as une plage énorme et le lendemain tu n'as pas de plage. Pour nous, au niveau personnel, de la famille, la vie est très bien", sourit le coach. Il décrit Cherbourg comme une ville calme, mais avec beaucoup d'activités comme les randonnées, les plages, les visites… Sans oublier "les restaurants pour manger en famille".

"C'est une passion de famille"

Le Cotentin, ce n'est pas Nice non plus. "Il y a une mentalité un peu différente", constate Eduard Fernandez Roura. "Ici, les gens étaient tout de suite très accueillants, même si à Nice je laisse des très bons copains", argumente-t-il. "Je ne dis pas s'il y a une mentalité meilleure que l'autre", plaisante-t-il.

La famille Roura vit pour le handball. "Edu" commence à travailler sur la vidéo dès le match du vendredi fini. Plusieurs séances d'analyse vidéo sont prévues toute la semaine, entre des entraînements et de la musculation, jusqu'au match suivant. "C'est une passion et en plus, c'est une passion de famille. Mes enfants font du handball tous les deux. Ça veut dire que le samedi et le dimanche, ils ont des matchs que ma femme et moi allons voir. En plus, on suit des matchs des premières divisions, parce que c'est ça qu'on aime bien. Plus la famille en Espagne, j'ai deux neveux qui jouent à très haut niveau… On vit autour du handball, ça s'est sûr", conclut-il.