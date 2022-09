Saint-James. La foire Saint-Macé vous attend pour trois jours de fête dans la Manche

Durant trois jours, du samedi 24 au lundi 26 septembre, la ville de Saint-James vous accueille pour des journées chargés d'animations. Pour cette édition 2022, découvrez les concerts et spectacles gratuits pour tous les styles. La soirée se terminera par une soirée dansante animée par un DJ puis un feu d'artifice, le samedi et le dimanche, à 22 h 30. Ne manquez pas les bonnes affaires avec les exposants dans l'espace conquérant et la braderie dans le centre-ville. Il y aura aussi les manèges de la fête foraine et un village d'antan, avec des nombreuses animations, qui vous fera découvrir une époque pleine de traditions.

Écoutez David Juquin, le maire de Saint James, nous présenter cette édition 2022 de la foire millénaire :

Retrouvez le programme et les infos de la foire sur mairie-saintjames.com ou Facebook.