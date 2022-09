Alençon. Seize lycéens de Marcel Mézen sur les 24 heures camions au Mans

Seize élèves de première et terminale conducteur routier au lycée professionnel Mézen, à Alençon, partiront au Mans (Sarthe) vendredi 23 septembre, où la 37e édition des 24 heures camions sera disputée durant le week-end des 24 et 25 septembre. Ils devront y assurer le panneautage : "Il s'agit de guider les camions sur la ligne de départ", explique Julien Augry, leur enseignant.

Cette mission suscite beaucoup d'enthousiasme chez les jeunes. Hugo et Ludwig y étaient déjà l'an dernier, "c'était énorme de se retrouver à guider les camions devant soixante mille spectateurs. Et puis, ça permet de voir en vrai les pilotes dont on suit toute l'année les performances sur les réseaux sociaux".

Pierre-Marie et Willelma se destinent aussi à devenir chauffeurs routiers. Pour l'instant, eux ne sont jamais allés à ces 24 heures. Le sentiment est donc partagé entre un peu de stress et beaucoup d'enthousiasme. "Je serai la seule fille", souligne Willelma. Lundi matin, retour pour tous sur les bancs du lycée…