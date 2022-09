Société. Selon une étude, la moitié des pères font semblant de dormir quand leur bébé pleure la nuit

Jeudi 15 septembre, une étude Ifop a révélé que les pères se levaient moins souvent que les mères lorsque leur bébé pleure la nuit. D'après l'étude, basée sur un échantillon de 1 001 parents d'enfants de moins de 3 ans, 78 % des mères disent se lever plus souvent que leur conjoint. 55 % d'entre eux admettent même faire semblant de dormir pour passer leur tour. Si 63 % des couples ont déclaré avoir mis en place un système de roulement pour éviter les déséquilibres, seuls 31 % pensent avoir établi un système équitable. L'étude montre aussi que les mères sont presque deux fois plus réactives et mettent en moyenne 4 minutes 30 secondes pour rejoindre leur bébé contre 8 minutes pour les pères.

66 % des couples se disputent en raison des inégalités d'implication

Au vu de ces premiers chiffres, naturellement, les mères dorment moins bien : 44 % d'entre elles déclarent moins bien dormir depuis la naissance de l'enfant, contre 33 % chez les hommes. Enfin, ces inégalités peuvent engendrer des tensions : 66 % des couples déclarent se disputer en raison de ce déséquilibre.

Malgré ces chiffres qui montrent que la charge mentale est encore très largement du côté de la femme, l'étude décrit néanmoins une hausse de la contestation des femmes qui n'hésitent pas à reprocher le manque d'implication de leur conjoint.

L'étude complète est disponible ici.