Bonne table à Caen. Restauration et shopping chez la Gloriette

Meubler son chez-soi pendant le déjeuner ? C'est possible chez la Gloriette. Le restaurant, et coffee shop, car on accorde une importance à la qualité du café, est relié à la boutique qui se prolonge dans le bâtiment. On y vend des éléments de design et du prêt-à-porter. Je m'installe à une table surplombée d'une lampe au long bras. Le prix est affiché, il est donc possible de se la procurer quelques mètres plus loin. Le décor de l'établissement est branché, un peu hipster sur les bords.

"Une restauration de saveurs"

Les plats oscillent entre 14 et 20 €. Le chef Xavier Beaudi propose une cuisine "très végétale". La carte, composée en collaboration avec Hervé Vesque, chef de service, et Roman Martinez, propriétaire des lieux, possède une influence méditerranéenne. Pas un hasard, puisque ce dernier est né en Andalousie. "Nos plats sont pensés par rapport à nos expériences personnelles, mais surtout par les produits du moment, affirme le propriétaire. On fait en fonction de ce qu'il y a."

Seules quelques recettes sont présentes toute l'année, et sont modifiées en fonction de la saisonnalité des légumes. Je me laisse séduire par la chiffonnade de bœuf bio rôti et ses frites, tandis que mon acolyte part sur un curry thaï végétarien, du riz et des légumes baignant dans du lait de coco. Le service est rapide, les deux plats raffinés.

Le curry thaï végétarien.

Malgré une assiette bien remplie, il me reste une place pour le dessert. Le granola maison m'intrigue. Verdict : on est évidemment bien loin du petit gâteau que l'on trouve sur les étalages des supermarchés. Le granola est en fait un mélange de céréales torréfiées. Il est servi avec du fromage blanc et du coulis de fruit rouge, ou du miel. Encore une fois, la coupelle n'est pas des plus petites, et je décide de rendre les armes avant la fin. Pas à cause du goût bien sûr, plutôt de la générosité. Pour venir à bout d'un repas, je reviendrai prendre ma revanche.

16 rue Saint-Laurent à Caen. 02 31 08 30 00. Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h.