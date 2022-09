J'ai testé pour vous. Combattez votre peur du vide avec le Skycube au viaduc de la Souleuvre

Le Skypark Normandie by AJ Hackett poursuit son développement. Alors que le lieu, basé au viaduc de la Souleuvre, est connu pour ses sauts à l'élastique, il inaugure une nouvelle attraction. Un belvédère entièrement vitré, sol y compris, suspendu à 12 mètres du pont, à plus de 60 mètres de haut. C'est moi qui m'y colle. Ce sera l'occasion de combattre ma peur du vide.

Un accès déjà difficile

Pour accéder à ce fameux Skycube, il faut déjà remonter toute la passerelle. C'est peut-être l'étape la plus dure. Les planches de bois sont mobiles et se balancent sous le poids des différents usagers. Ajoutez à cela le fait que les garde-corps soient très bas, et me voilà déjà bien angoissé.

J'arrive enfin devant ce fameux Skycube, et autant vous dire que je ne me presse pas pour le rejoindre. Je laisse mes compagnons du jour en profiter d'abord. J'en profite pour demander quelques précisions techniques à Killian Boutrois, superviseur du projet. "Le Skycube, c'est 60 mètres de haut, une flèche en porte-à-faux de 12 mètres de long. Le belvédère vitré mesure 1,80 m sur 1,80 m, les dalles sont épaisses de 58 millimètres et elles peuvent porter 500 kg au mètre carré", m'apprend-il, après être allé enlever l'humidité sur le verre, empêchant les visiteurs de voir sous leurs pieds, à l'aide d'une raclette.

Killian Boutrois, à gauche, en compagnie de Christian Ferrier, désormais en charge du développement de la société Skypark, et de Mickaël Mulot, directeur du site.

Bon, il est temps pour moi d'y aller. L'aventure commence par la longue traversée d'une rampe d'accès de 12 mètres de long, qui mène à la box vitrée. Le sol est complètement ajouré, je vois donc déjà le vide sous mes pieds, mais je m'accroche. Je ne suis désormais plus qu'à un pas du Skycube.

La rampe d'accès au Skycube est déjà une belle étape à franchir.

Une profonde respiration, et c'est parti. L'aventure n'est finalement pas si angoissante. Certes nous sommes au-dessus du vide, mais l'épaisseur des vitres est rassurante. Le balcon de verre ne bouge pas et, hormis la mauvaise blague de mon voisin qui saute sur la structure pour la faire vibrer, la stabilité est très sécurisante. "Dans notre subconscient, le verre, ça casse. On a tous déjà brisé un verre à eau. Donc forcément, marcher sur une vitre, ça génère une petite appréhension chez tout le monde", glisse Killian Boutrois. Mais le jeu en vaut la chandelle. La vue est splendide sur la vallée de la Souleuvre. Le Skycube donne un bel aperçu du bocage virois et permet d'en apprécier sa verdure.

Le Skycube nous permet d'avoir la meilleure vue possible de la vallée de la Souleuvre.

L'installation a été un vrai défi pour toutes les personnes impliquées. Killian Boutrois cite notamment le besoin d'une grue de 160 tonnes acheminée au fond de la vallée de la Souleuvre. Une opération compliquée à cause des accès restreints.

Néanmoins, l'attraction est ouverte au public depuis le mois d'août et plaît déjà. Que ce soit pour profiter de l'air frais du bocage et d'une vue inédite, ou bien pour vaincre sa peur et combattre son vertige, le Skycube vous attend. Et pourquoi pas combiner l'utile à l'agréable ?

Finalement, voir sous ses pieds n'est pas si angoissant que ça !