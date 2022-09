Alençon. Le froid arrive et les factures d'énergie flambent

L'automne arrive et désormais, il ne fait plus bien chaud… Avec la baisse du bouclier tarifaire sur le prix du gaz et de l'électricité, vous réfléchissez peut-être aux économies d'énergie que vous pourriez bien réaliser.

Manger, ou se chauffer ?

Dans l'Orne, les réunions se multiplient sur la thématique énergétique.

Déjà, jeudi 15 septembre, le Centre communal d'action social d'Alençon a réuni une vingtaine de travailleurs sociaux qui ont suivi une journée d'information sur les économies d'énergie, les aides possibles. Cela, pour eux-mêmes ensuite pouvoir renseigner les publics qu'ils doivent aider. "De plus en plus de ménages se retrouvent en position de fragilité, voire de précarité. Et au vu de la situation, il nous paraissait important de mettre en place cette journée de sensibilisation. On reçoit de nouveaux demandeurs, y compris dans les classes moyennes", explique Lucy Clément, assistante sociale. "Les plus démunis se demandent avec quel argent ils vont pouvoir manger lorsqu'ils auront payé leur électricité… Ça commence par les écogestes, les économies d'énergie."

Ecoutez ici Lucy Clément: Impossible de lire le son.

Bien s'informer

D'autres réunions sont organisées, celles-là pour renseigner directement le grand public. "Quelles énergies pour demain" est le thème d'une information organisée mercredi 21 septembre, à 18 heures, à la salle de L'Éclat à Lonrai, notamment sur les systèmes de chauffage les plus consommateurs d'énergie et quelle alternative leur donner, quel accompagnement financier peut offrir le dispositif "Tech".

Ecoutez ici Jonathan Hellec: Impossible de lire le son.

Mais la première question à se poser est peut-être celle de l'efficacité de l'isolation. "Pour les maisons construites avant 1974, le gain peut atteindre 80 %", explique Jonathan Hellec, de l'association Inhari, qui conseille sur les économies d'énergie, à Alençon. "Ça commence par les petits gestes du quotidien, comprendre ce que l'on consomme, les appareils que l'on a chez soi pour savoir où partent les kW/h et les euros que l'on dépense."

D'autres lieux où trouver de l'info

Une autre réunion grand public, également sur le même thème des systèmes de chauffage les plus consommateurs d'énergie et l'alternative à leur donner, est programmée jeudi 29 septembre, à 18 heures, à la salle polyvalente de Champfleur. Pour répondre à toutes les questions sur les travaux d'amélioration énergétique et d'amélioration de l'habitat, Inhari sera présent à Anova, à l'occasion du Salon de l'habitat, du vendredi 7 au dimanche 9 octobre.