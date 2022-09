Manche. Contrôles routiers : 40 infractions sanctionnées

Chaque week-end, les forces de l'ordre sont mobilisées sur le bord des routes de la Manche pour lutter contre l'insécurité routière et les conduites addictives au volant. Samedi 17 et dimanche 18 septembre, ce sont ainsi 40 automobilistes qui ont été verbalisés, dont 20 pour des excès de vitesse. Douze conducteurs se sont vu retirer leur permis de conduire et six véhicules ont été immobilisés.

Depuis le début de cette année, on déplore 23 morts et 349 blessés dans près de 300 accidents sur les routes de la Manche, rappelle la préfecture de la Manche, qui entend poursuivre la lutte contre les mauvaises conduites et appelle les usagers de la route à la vigilance et au bon respect du Code de la route.