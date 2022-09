[Enquête] Caen. Rap : parole aux femmes

Il y a Diam's, l'icône du rap français, puis les Keny Arkana, Casey, Chilla, la Havraise Sofia Bortoluzzi, puis Yelsha et Judith$. Les deux dernières citées sont les premiers visages du rap féminin à Caen. Yelsha, Ashley Caïtano de son vrai nom, a commencé le rap à l'âge de onze ans. "J'ai grandi avec plein de garçons. J'écrivais juste pour moi et mes potes, rembobine l'artiste de 24 ans. J'ai compris que le rap était vital cinq ans plus tard." Celle qui puise son inspiration avec Kery James et Youssoupha a très vite compris qu'elle voulait faire du rap son métier. Salomé Gallet, alias Judith$, âgée de 21 ans, a commencé à composer ses chansons plus tard, en 2018. Comme sa consœur, devenir professionnelle fait partie de ses plans. "Avant de chanter, je faisais uniquement de l'instrumental. J'ai fait ma première scène au Big Band Café, avec le collectif trap/rap caennais Soul Prolific", raconte-t-elle. Caen a été le point de départ, avant de prendre son indépendance deux ans plus tard.

Albums en cours

Leurs points communs ? Elles rappent toutes les deux, bien que Judith$ ait un style plutôt trap hip-hop, et sortent leur premier album d'ici la fin de l'année. Yelsha a sorti son premier titre Cheffe en 2020. Elle a ensuite réalisé des featurings avec des rappeurs caennais tels que Barlem B ou encore HVJ, du collectif Coeff. Mais pour en arriver là, il fallait se débrouiller. "Tout ce que je produisais jusque-là était autofinancé. Je travaillais pour mettre de l'argent de côté, explique la jeune rappeuse béninoise. Rien que pour enregistrer dans un studio, ça me coûtait 50 € les deux heures." Artiste engagée, Yelsha a ensuite tapé dans l'œil du collectif Safé Safé, et plus récemment du Cargö. "Je peux aller enregistrer mes maquettes quand je veux gratuitement. Au studio, j'ai un ingénieur son qui me donne plein de conseils." Un accompagnement qui tombe à pic. Lauréate du dispositif normand Start&Go, elle bénéficie d'une subvention de 5 000 € pour son projet, en plus d'avoir décroché un premier contrat de licence sur une compilation 100 % féminine "Rap2Filles Souterraine". "L'album va être distribué chez Sony music !", dit-elle fièrement. De son côté, Judith$ est étudiante aux beaux-arts de Paris. Elle enregistre sa musique avec une petite maison de disques parisienne, inconnue du grand public. Elle n'en oublie pas ses racines. "L'accompagnement du Cargö m'a permis de comprendre où je voulais aller. J'ai eu accès aux studios de répétitions, je suis toujours en lien avec des ingénieurs du son, se réjouit celle qui a déjà fait les scènes des Rendez-vous soniques et de Chauffer dans la noirceur dans la Manche. Ils me font des retours réguliers sur mon travail." Outre les cachets de concert, elle ne vit pas de sa musique. L'artiste caennaise espère que son premier album composé d'une douzaine de titres, prévu "très prochainement", lui fasse passer un cap. Quant à Yelsha, elle espère séduire les grandes maisons de disques pour atteindre un premier rêve : faire un concert au Zénith de Caen avant de, peut-être un jour, monter sur scène au Parc des Princes.