Rouen. Au Zénith, une programmation riche et variée

Show must go on ! C'est la reprise pour le Zénith de la Métropole Rouen Normandie. Il va prochainement accueillir des célèbres chanteurs comme M, Angèle, Julien Doré, Damso ou encore Orelsan. Après la crise sanitaire, les spectateurs avaient perdu l'habitude de se rendre dans la salle. Les reports ont été nombreux et se sont succédé pendant plusieurs mois. Ils ont mis du temps, mais les voilà de retour.

"Ce que l'on constate, c'est que ce qu'on appelle le pointage, c'est-à-dire le nombre de billets vendus actuellement, est bon et sur Rouen, il est même très bon par rapport aux autres villes en France", affirme Didier Thibault, directeur du Zénith de Rouen. Au niveau de la programmation, "nous avons des artistes avec une fréquentation très importante. On a l'habitude d'avoir entre 80 et 90 spectacles par an, là on va très certainement dépasser les 100. Je pense que cette année va être cruciale pour nous et le public", ajoute-t-il.

