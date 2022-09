Jeu vidéo. GTA VI : des vidéos fuitent sur Internet, la Toile s'enflamme

C'est l'un des jeux les plus attendus de la décennie. Dimanche 18 septembre, le prochain GTA (Grand Theft Auto VI) a fait l'objet d'une fuite de vidéos présentant des phases du jeu. Plus de 90 vidéos ont en effet fuité sur le site communautaire GTAForums, où un utilisateur a envoyé un lien menant aux dites vidéos. Fausses archives ou vraies images du prochain GTA, peu importe, les réseaux sociaux s'enflamment. Mais dès le lendemain, lundi 19 septembre, le studio de développement Rockstar Games publie un message confirmant avoir subi une intrusion informatique et s'est dit "extrêmement déçu que les images de son prochain jeu aient été partagées de cette façon".

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Les vidéos, rapidement diffusées sur YouTube et d'autres plateformes de partage de vidéos, sont visées depuis par des demandes de suppression émanant du service juridique de Rockstar Games.

Plus de 10 ans d'attente

Le dernier opus, GTA V, était sorti en 2013 sur PlayStation 3, puis en 2014 sur PlayStation 4. GTA V a franchi le seuil des 170 millions d'unités vendues sur trois générations de consoles, c'est-à-dire le deuxième plus gros carton des jeux vidéo, derrière Minecraft. La sortie de l'épisode 6 de la saga est attendue avec impatience d'autant plus que la concurrence est rude avec la sortie entre-temps de Red Dead Redemption 2 (en 2018/2019) qui a marqué un grand coup en termes de graphismes et de gameplay.

L'histoire du prochain opus devrait se dérouler sur une carte se basant sur Miami (en s'inspirant certainement de la carte de Vice City), avec deux personnages jouables, un homme et pour la première fois, une femme. La date de sortie ne serait pas prévue avant 2025.