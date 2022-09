Place du commerce. Trois nouvelles enseignes rive droite à Rouen

Cette semaine, Tendance Ouest vous fait découvrir trois nouvelles adresses. Elles viennent tout juste d'élire domicile dans le centre-ville de Rouen.

Boulangerie, bar à jeux et robe de mariée

La boulangerie Tony Letournel vient de s'implanter à deux pas de l'Espace du palais. À la carte : du pain, des viennoiseries, des sandwiches et des pâtisseries. Cette nouvelle adresse ravira les becs sucrés. Pour passer un bon moment entre amis ou en famille, découvrez Le Prime Time, situé rue de Fontenelle à Rouen. Le responsable Thibaud Dufour propose à quatre équipes de se défier comme dans un jeu télévisé par le biais de défis, quiz et blind-tests. Vous êtes à la recherche de votre robe de mariée ? La boutique Mariage by SD propose un large choix de robes. La gérante Sabine Dufour vous conseillera dans son salon privé.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction par e-mail à l'adresse suivante

redactionrouen@tendanceouest.com.