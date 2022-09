Cherbourg. Le Comptoir de la Mer, partenaire du Tendance Live

Commerce. Le Comptoir de la Mer, à Cherbourg-en-Cotentin, est un magasin des coopératives maritimes. Dans cette boutique partenaire du Tendance Live, on trouve des produits divers et variés, du textile, Saint James, Helly Hansen, Royal Mer, déco, produits régionaux et cosmétiques.