Saint-Jouin-Bruneval. Incendie agricole près du Havre : au moins 19 taurillons morts

Les pompiers ont été alertés vers 14 h 30 samedi 17 septembre, pour un feu de bâtiment agricole à Saint-Jouin-Bruneval. Le feu a dévoré une grande partie du hangar de 800 m2. Selon le service d'incendie et de secours, se trouvaient à l'intérieur des taurillons ainsi que 330 balles de lin, 80 tonnes de paille, 50 tonnes de foin et l'équivalent en paille d'orge. Toujours selon les pompiers de Seine-Maritime, au moins 19 taurillons ont été piégés à l'intérieur et auraient péri dans l'incendie. Les soldats du feu indiquent que la cuve fioul aurait percé et serait entièrement brûlée. Dix-neuf sapeurs-pompiers ainsi que sept engins sont dépêchés sur place pour mettre fin à l'incendie.