Orne. Les Mégots, talents d'ici à déguster jusqu'à l'Aube

Les Mégots, cinq gueules de la chanson française qui vous racontent des histoires où se mêlent burlesque, cliché, nostalgie, voyage. Inspirés de notre société, avec un regard plein d'humour et de dérision, Les Mégots invitent à danser et festoyer. Sur scène, leur dernier album "Les Gueules" est une galerie de portraits burlesques qui nous emportent et qu'il faut savourer sans modération, laissant ainsi nos jambes nous emmener là où elles le désirent. Danser, valser, rire, chanter et vous donner beaucoup d'émotions et de bonne humeur. À consommer sans modération.

Saison culturelle de L'Aigle, salle des fêtes d'Aube, samedi 22 octobre, 20 h 30. Résa : service culturel, mairie de L'Aigle.