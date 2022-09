Calvados. Jusqu'à 600 euros d'aide pour acheter un vélo électrique

À partir de mardi 20 septembre, le Département du Calvados propose à tous les habitants, quel que soit leur niveau de revenu, une aide financière pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Le but ? "Accompagner les Calvadosiens vers des mobilités douces en favorisant la pratique du vélo", précise le département.

Le barème des aides en fonction des revenus. - Département du Calvados

Cette aide variera de 200 à 600 euros en fonction des revenus des ménages. Par exemple, une personne qui vit seule et qui touche moins de 19 565 euros par an, aura le droit à 600 euros. Au-delà, l'aide est dégressive. Un million d'euros est consacré à ce dispositif. Le Département vise un objectif de 2 000 vélos à assistance électrique achetés en 12 semaines, "sous réserve d'une disponibilité et d'un approvisionnement suffisants". Ce dispositif est mis en place jusqu'au vendredi 9 décembre, ou jusqu'à épuisement de l'enveloppe dédiée (un million d'euros, donc). Pour avoir le droit à ce coup de pouce, il faut notamment s'engager à acheter le vélo pour soi, dans un magasin partenaire et à le conserver pendant au moins deux ans.

