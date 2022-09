Le Havre. Tournez manèges, plein feu sur la foire !

C'est avec pour guide Patrick Milot, digne représentant des forains et célèbre confiseur, que nous partons à la découverte de cette nouvelle édition qui s'annonce riche en plaisirs. Il nous met, sans peine, l'eau à la bouche !

Mon manège à moi !

Patrick Milot, originaire de Rouen, a repris le flambeau familial et participe depuis 25 ans à la foire St Michel du Havre. Nommé représentant des forains depuis 10 ans, il connaît bien cette foire qu'il a vu évoluer au fil du temps. "À chaque année son lot de nouveautés, souligne-t-il. Des manèges inédits sont déjà annoncés comme le Move in Top qui garantit des sensations fortes grâce aux effets de la force centrifuge, un pousse-pousse dans lequel les spectateurs seront perchés sur leurs balancelles à 30 m de haut et un monumental grand huit !" Avec la présence d'une centaine de stands et d'attractions, la foire assure son succès par la grande diversité des divertissements qu'elle propose : "Les attractions traditionnelles telles que pêche aux canards, palais du rire, train fantôme ont toujours du succès mais nous avons aussi de nombreux amateurs de sensations fortes qui seront bien servis cette année encore."

À chacun sa foire

La foire, accessible gratuitement, reste un grand rendez-vous populaire. "Il y a beaucoup de façons différentes de profiter de la foire, reconnaît Patrick Milot. Certains de nos visiteurs ne viennent que pour l'ambiance, regarder les autres s'amuser avec des chichis à la main est aussi un plaisir tout simple !" En effet, si la foire reste un moment très attendu pour les Havrais et une des manifestations les plus suivies, c'est aussi pour son atmosphère bien particulière. Ses odeurs alléchantes, son environnement sonore entre le bruit des nacelles qui frottent sur les rails du grand huit, les rires diaboliques diffusés dans les trains fantômes, les slogans des forains qui attirent les passants ou encore ses lumières nocturnes, contribuent pleinement au succès de l'évènement.

Les lumières de la ville

La foire, c'est aussi une ambiance lumineuse bien particulière dès la nuit tombée… Ce sont ces lumières colorées qui contribuent aussi à nous déconnecter du quotidien et à nous offrir une parenthèse de détente en métamorphosant, le temps d'un mois, la ville. "Depuis maintenant 16 ans, la foire qui se trouvait jadis sur les docks, s'est installée à proximité de la gare, sur le champ de foire : un site très sécurisé. Elle s'est ainsi rapprochée du centre-ville et offre depuis les plus hauts manèges un point de vue plongeant sur Le Havre : cette année c'est le Booster XXL qui détient la palme en culminant à 50 m de haut et donne une vue imprenable". Mais l'attraction est réservée aux plus braves, car cet immense bras mécanique qui entraîne une nacelle à 360° procure une sensation minimum de 3G !

Pratique. Jusqu'au 16 octobre, tous les jours de 14 à 23 heures et jusqu'à 1 heure du matin les vendredis et samedis, au champ de foire au Havre. Entrée libre.