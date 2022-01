Libye : un "succès" selon Fourneyron

Dans un style solennel qu'elle affectionne, la député-maire de Rouen a tenu à rendre "hommage à toutes celles et tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie dans ce combat. Soulignons également le rôle de la coalition internationale et des militaires engagés dans les opérations en Libye". Elle a également reconnu le rôle central de la France dans le traitement du conflit, "premier pays à recevoir des représentants du Conseil National de Transition et à le reconnaître comme seule autorité légitime en Libye", rappelant qu'elle avait, aux côtés des Socialistes, apporté son soutien au gouvernement. "Il faut se réjouir de ce rôle joué par notre pays".

Valérie Fourneyron note cependant que "ce succès diplomatique tranche singulièrement avec l’accueil fastueux réservé à Mouammar Kadhafi par Nicolas Sarkozy à Paris en 2007, ainsi qu'avec les fautes diplomatiques commises lors des révolutions tunisiennes et égyptiennes".

"La France et l’Europe doivent être au rendez-vous de la coopération et de l'entraide pour accompagner le peuple libyen sur (la) voie (de la démocratie)", conclut le maire de Rouen.