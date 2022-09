Le Trait. La commune touchée par un épisode orageux et violent

Mercredi 14 septembre, Le Trait a connu un épisode orageux violent et soudain qui a entraîné des perturbations importantes. Après un premier épisode orageux dans la nuit de mardi à mercredi, le département avait été placé en alerte jaune "pluie inondation". Les services municipaux de la ville ont alors procédé à la vérification de l'ensemble des infrastructures pouvant être impactées par cet épisode météorologique, comme les clapets de bords de Seine, les bouches d'égouts et les tampons.

Mise en place d'une circulation alternée et d'une déviation

Dès le début des violentes intempéries, vers 13 heures, les services municipaux du Trait ont mis en place une circulation alternée dans la rue François-Arago, partiellement inondée. Une déviation a également été installée pour accéder à la rue Gallieni et permettre aux habitants et aux salariés de la zone industrielle de rejoindre les villes voisines de Duclair et Rives-en-Seine. Pour prévenir d'autres épisodes pluvieux et leurs conséquences sur la circulation, agents et élus restent mobilisés grâce à la mise en place d'une astreinte.

À la suite de cet orage violent, aucune atteinte aux personnes n'est à déplorer et peu de dégâts matériels ont été recensés, hormis des atteintes sur deux véhicules de tourisme, un dégât des eaux modéré au sein d'une Maison d'assistantes maternelles et dans une entreprise de déménagement, limité principalement à son parking. Élus et techniciens prennent actuellement contact les personnes concernées pour les accompagner dans la remise en état de leurs sites respectifs et assurer la prévention de nouvelles inondations. Les particuliers et les entreprises ayant été impactés par cet épisode pluvieux sont invités à contacter la mairie.