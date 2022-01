Au rythme des Musicales

Après de nombreux concerts au Havre, ou Fécamp, les Musicales de Normandie s’arrêtent dans la région rouennaise. Si le festival est axé sur la musique il met aussi l’accent sur le patrimoine régional, car les abonnés (qui ont réservé au moins trois concerts) pourront profiter d’une visite de l’Abbatiale Saint-Ouen et du quartier Saint-Maclou le 25 août à 17h et de l’Abbaye de Jumièges le 28 août à 17h15.



Pratique. Jeudi 25 août, le Chœur du Monastère Saint-Alexandre-Nevsky de Saint-Pétersbourg donnera un concert à 20h, dans l’Abbatiale Saint-Ouen. Rendez-vous, vendredi 26 août, même heure, même lieu, pour entendre “Les cris de Paris” et “Les solistes des siècles”. Enfin, samedi 27 août à 20h, en l’église de Saint-Martin-du-Vivier et le 28 août à 19h, aux vestiges de l’Abbaye de Jumièges, Mozart et l’Opéra seront à l’honneur avec Pascal Bourgeois, ténor, et Daniel Isoir, pianoforte. Tarifs et réservations au 09 53 23 27 58.