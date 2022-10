Bonne table au Havre. Chez Barbelotte, on sauve les légumes moches

Les murs jaune butternut de Barbelotte annoncent la couleur. Dans ce petit restaurant de la place Albert René au Havre, le légume "bio et local" tient une place centrale. "Nous n'avons pas banni la viande pour autant, mais on en met un peu moins qu'ailleurs, ou alors dans des plats mijotés qui permettent de dégager toute sa saveur", me précise Mehdi El Halouat, qui a ouvert cette affaire avec Marie Deman.

Le bocal est roi

Ces deux anciens du restaurant Les Enfants Sages ont un concept simple : récupérer les légumes non calibrés de producteurs locaux (basés à Etainhus, Montivilliers, Les Trois Pierres, Gainneville…) pour en faire des recettes. "C'est pour cela que nous servons les plats dans des bocaux : cela permet de travailler de grandes quantités d'un coup avec une conservation optimale", précise Marie Deman.

Parmi les plats "signature" de Barbelotte - qui signifie "coccinelle" en vieux normand - on retrouve le risotto de petit épeautre, qui s'adapte à toutes les saisons selon les légumes disponibles. Le jour de ma venue, après une pannacotta de truite à tartiner en guise d'amuse-bouche, j'opte cependant pour un rougail de saucisse fumée. Les tomates fondantes se marient parfaitement avec la viande et le riz. L'assiette est aussi garnie de salade, de betterave râpée et de rhubarbe en pickles, c'est-à-dire relevée grâce à du vinaigre, façon cornichons.

Les plats sont servis en bocaux.

Pour le pain, la viande, la truite ou les jus de pomme, le restaurant travaille avec Le producteur local, magasin implanté dans le quartier.

En guise de dessert, j'hésite entre la tarte au citron verticale ou le cheesecake au chocolat. Je choisis la deuxième option, présentée de façon originale, dans un ramequin, avec le croquant du biscuit dans le fond. Ces différents plats sont aussi disponibles à emporter, avec des bocaux consignés.

Pratique. Barbelotte, 10 place Albert René au Havre. Ouvert du lundi au vendredi midi et le soir sur réservation (à partir de cinq personnes). Tél. 09 74 97 43 50