Caen. Enseignante agressée au couteau : ces lycéens racontent l'angoisse

Ce mardi 13 septembre, vers 11 heures, une enseignante du lycée Malherbe de Caen a été victime d'une agression par un élève. Les faits se sont déroulés au quatrième étage du bâtiment, pendant l'intercours. Le jeune homme, scolarisé en seconde, a porté un coup de couteau au niveau de la gorge de la professeure. La victime est hors de danger.

"On a vu les policiers courir derrière l'élève"

"J'étais en cours et on a entendu des camions de pompiers et les sirènes de la police. On savait qu'il se passait quelque chose. Quand on est sortis de la classe, l'information avait déjà circulé", raconte Lorenzo LLorens, un élève de seconde. Louise Drouet, 15 ans, se trouvait en cours au quatrième étage au moment des faits. "La porte de la classe était ouverte. On a vu les policiers courir derrière l'élève. Cela faisait un boucan !, témoigne-t-elle. Des vidéos et photos ont aussi tourné sur Snapchat."

Une cellule d'écoute a été mise en place pour accompagner les élèves, le personnel et les enseignants, a fait savoir Jean-Christophe Bidet, le proviseur du lycée Malherbe.

À 17 heures, sur le trottoir devant l'établissement scolaire, Simon Ysabel, un autre lycéen a encore du mal à y croire. "Nous, les seconde, on vient d'arriver. Cela fait deux semaines que l'on a repris l'école, c'est surprenant qu'un seconde s'en prenne à une prof qu'il connaît depuis peu !"

Selon nos informations, l'auteur des faits aurait 15 ans. Il a été interpellé à l'extérieur de l'établissement et placé en garde à vue. "Il s'agit d'un élève jusqu'à présent sans histoires. Le geste reste inexpliqué. Un examen psychiatrique est programmé demain", précise Amélie Cladière, procureure de la République de Caen.

Mercredi 14 septembre, les cours seront banalisés de 8 heures à 9 h 30.