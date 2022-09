Le Havre. Le futur restaurant universitaire ne sera finalement pas flottant

C'était un projet singulier, en résonance avec l'identité maritime du Havre. Mais la barge flottante qui devait accueillir un nouveau restaurant universitaire, sur le bassin Paul Vatine, ne verra finalement pas le jour. "Il y avait énormément de difficultés techniques et des surcoûts importants", indique Virginie Catherine, directrice générale du Crous Normandie.

Cuisiner sur l'eau, trop complexe

L'introduction d'une véritable cuisine de production sur le site avait déjà entraîné, en 2021, un surcoût de 750 000 € à la facture, évaluée à 6,3 millions d'euros. L'enveloppe ayant augmenté une seconde fois, le projet est finalement reconverti en restaurant terrestre. "On trouvait l'idée intéressante, mais il faut être raisonnable quand il s'agit d'argent public", indique Florent Saint-Martin, vice-président de Le Havre Seine Métropole en charge de l'enseignement supérieur. "On a convenu avec l'ensemble des financeurs [État, Région Normandie, Crous et communauté urbaine, ndlr] de s'orienter vers un équipement plus conventionnel, mais qui garantit toujours un service de qualité pour les étudiants."

Un restaurant, mais pas seulement

Le Crous évoque désormais une ouverture du restaurant en 2024. Surtout, le projet pourrait être plus large, avec la création à plus long terme d'une nouvelle résidence universitaire de 150 à 200 lits et d'un pôle multiservice. "On y trouverait des tiers-lieux, des renseignements sur les logements et les jobs étudiants, pourquoi pas des permanences de psychologues ou de médecins, etc.", poursuit Virginie Catherine. Concernant la résidence, il s'agit de proposer des logements plus en phase avec les normes actuelles, c'est-à-dire intégrant des sanitaires dans les chambres individuelles.

Selon le Crous, ce projet pourrait voir le jour sur un terrain de 3 700 m2, situé rue Aviateur-Guérin, derrière la piscine Les Bains des Docks.