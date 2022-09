[Photos] Orne. A la découverte de l'une des plus grandes cliniques équines de France

Elle a été créée en 1978. La clinique équine MB Vét est implantée sur deux sites dans l'Orne : la clinique en périphérie d'Ecouché, et un pool de vétérinaires d'intervention basé à la Boisrie, à Chailloué.

Visite de la clinique vétérinaire avec sa directrice Savina Blot-Dollfus.

L'une des plus grandes de France

Avec cinquante employés dont vingt-six vétérinaires spécialisés en chirurgie, gynécologie, locomotion, imagerie, ophtalmologie, cette clinique équine est l'une des plus grandes de France, et la seule en Europe à disposer d'un scanner mobile pour contrôler toutes les parties d'un cheval debout. Elle accueille aussi bien les chevaux d'éleveurs, d'entraîneurs, que du simple particulier. La clinique dispose d'équipements spécifiques, comme un tapis roulant d'évaluation pathologique des chevaux, qui simule le trot ou le galop, inclinable pour simuler la difficulté de tracter un sulky, avec un énorme ventilateur pour simuler le vent... Mais le plus impressionnant est du côté des soins. Par exemple avec une salle de consultation ophtalmologique à la luminosité variable, "pour s'adapter à chaque examen", explique la directrice de la clinique Savina Blot-Dollfus. On y pratique des consultations ou des hospitalisations pour les maladies ou la néo-natalité des poulains. Les locaux sont immenses : laboratoire d'analyses "pour faire nous-mêmes nos analyses, on a les résultats plus rapidement, notamment en bactériologie", salle d'imagerie pour les radiographies du dos des chevaux, une aire orthopédique avec sol dur et mou pour les chevaux qui ont des problèmes d'articulation, partie insémination. Puis pas moins de quarante box pour accueillir les chevaux, dont deux situés à part, en cas de risque de contagion.

Une partie des nombreux box pour les chevaux.

Comme à l'hôpital

On entre ensuite en zone blanche : box climatisés pour les poulains en néo-natalité ou les chevaux en difficulté respiratoire, deux blocs chirurgicaux avec accès routier direct pour les urgences (comme pour les pompiers dans un hôpital !) avec salle de préparation et box d'endormissement capitonnés dont les murs sont articulés pour amortir l'affaissement du cheval qui s'endort. Puis ce sont huit box post-opératoires, certains avec un sol mou pour le confort des chevaux couchés. Comme à l'hôpital, le vétérinaire de permanence la nuit dispose d'une salle de garde. C'est aussi une salle où les médicaments des chevaux hospitalisés sont préparés… Bref, au pays du cheval, "cette clinique équine, c'est comme un hôpital pour les humains", confirme la directrice.