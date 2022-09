[Photos] Sées. À Nicolas-Jacques Conté, l'internat d'excellence pour 52 collégiens

Vendredi 9 septembre, une bonne semaine après la rentrée scolaire, l'internat d'excellence du collège Nicolas-Jacques Conté a été inauguré à Sées. C'est le seul dans le département de l'Orne.

Le bâtiment peut héberger vingt-cinq collégiens et vingt-sept collégiennes, mais outre le bâti, il s'agit surtout de mener les élèves au maximum de leur potentiel.

Donner la chance de réussir

"C'est un projet ambitieux pour l'académie, pour donner les chances de réussite scolaire à tous les élèves avec un accompagnement personnalisé", a souligné le directeur académique dans l'Orne Jean-Luc Legrand. Même sentiment chez le préfet de l'Orne, Sébastien Jallet, qui a souligné "un internat figure de proue de l'égalité des chances et de la réussite de tous. La plus grande inégalité, c'est l'inégalité de destin".

Dans le cadre du plan de relance, l'État a subventionné 80 % des près de trois millions d'euros nécessaires à la réhabilitation du vieil internat. Un chantier dont le détail a été souligné par le président du Conseil départemental Christophe de Balorre : "à peine plus d'un an de travaux sur les quatre niveaux du bâtiment, le plan collège ayant été lancé nationalement en 2010, le feu vert aux travaux ayant été donné en mai 2021, l'internat d'excellence de Sées ouvrant pour la rentrée 2022". Outre donner de la lumière et un coup de jeune, l'isolation du bâtiment et son éclairage LED ont été privilégiés, pour les économies.

Rigueur et détente

À l'internat d'excellence de Sées, les internes sont présents du lundi matin au vendredi soir. Ils sont trois dans chaque chambre, chacune dispose de sa salle de bain. Les internes bénéficient d'un accompagnement personnalisé : révisions, accompagnement de leur travail. Mais ce sont aussi des activités sportives et culturelles dans un bâtiment entièrement refait à neuf, "avec salles d'étude… mais aussi foyer avec instruments de musique et tables à dessin ; ailleurs, c'est une télé avec des jeux vidéo, et même une salle de sport et fitness équipée et une terrasse où se détendre", détaillent Léo, Junior, Mathis, Sarah, qui font partie des vingt-deux premiers pensionnaires. Parmi eux, deux arrivent de la région parisienne, un du Calvados, un de la Sarthe. Tous les autres sont des Ornais.

Un collège et des lycées

D'autres internats d'excellence existent dans le département de l'Orne, mais dans des lycées : à Leclerc-Navarre à Alençon, Mézeray-Gabriel à Argentan, et Jean Monnet à Mortagne-au-Perche.