Tour de l'Orne. Émilien Laurendeau en tête, Thibault Clément meilleur Normand

La course a été animée tout le week-end des samedi 10 et dimanche 11 septembre sur les routes du département avec le tour cycliste de l'Orne 2022. Trois étapes : 123 km entre Saint-Ouen-sur-Iton et Mortagne-au-Perche pour la journée de samedi, puis un contre-la-montre à Saint-Germain-du-Corbeïs dimanche matin, et enfin une dernière étape en ligne de 103 km jusqu'au Mêle-sur-Sarthe dimanche après-midi.

C'est finalement Émilien Laurendeau de l'équipe UC Cholet 49 qui s'impose au terme de ces trois étapes. Thibault Clément, de l'AC Cherbourg, un local puisqu'il est originaire de Bagnoles-de-l'Orne, termine meilleur Normand de l'épreuve. Il décroche donc le maillot rouge Tendance Ouest pour l'occasion.

Ils étaient 165 coureurs au départ de la course, 130 seulement à l'arrivée.