Formule 1. Grand Prix d'Italie : Pierre Gasly dans les points, Esteban Ocon 11e

À l'arrivée, c'est encore Max Verstappen qui s'impose. Le pilote néerlandais de Red Bull a remporté sa cinquième victoire consécutive en F1, dimanche 11 septembre, lors du Grand prix d'Italie sur le mythique tracé de Monza. "Nous avons fait une très belle course. Nous avions une très bonne voiture et on contrôlait l'écart à l'entrée de la voiture de sécurité. Dommage que la course n'ait pas été relancée", a réagi le champion du monde en titre.

Il devance le pilote Ferrari Charles Leclerc, qui était parti en pôle position et George Russell sur Mercedes. La course s'est achevée derrière la voiture de sécurité après que Daniel Ricciardo a dû stopper sa McLaren en pleine ligne droite en fin de Grand prix.

Le pilote de Bois-Guillaume, Pierre Gasly, parti cinquième grâce au jeu des différentes pénalités de ses concurrents a réussi à maintenir son AlphaTauri dans les points et se classe 8e. L'Ébroïcien Esteban Ocon termine à la plus mauvaise place, la 11e, et ne marque donc aucun point.

Journée à oublier pour Alpine alors que le deuxième pilote, Fernando Alonso, a été contraint d'abandonner en raison d'un problème de pression d'eau.