Rouen. Forum des associations : une journée pour trouver son activité

Samedi 10 septembre, le forum des associations de Rouen s'installe sur les quais bas rive gauche entre le pont Guillaume-le-Conquérant et le pont Jeanne d'Arc. C'est le rendez-vous phare de la rentrée. Le président de l'ASPTT Rouen Didier Rhée revient sur l'importance de cet événement. "C'est aujourd'hui un vrai village qui est proposé à Rouen sur toute une journée et c'est tant mieux. On a au moins 10 % de nouveaux adhérents, à savoir presque 300 qui sont générés grâce à ce type de forums.C'est un temps fort de l'année."

L'ASPTT s'adresse aux plus petits comme aux seniors

Aujourd'hui, le club omnisport réunit près de 3 000 adhérents. "On compte 48 à 49 % de femmes et 51 % d'hommes, on est quasiment à la parité. Nous avons aussi une proportion de jeunes importante. Les moins de 18 ans forment quasiment 40 % de l'effectif global. On couvre toutes les tranches d'âge", poursuit le président de l'ASPTT Rouen. En participant au forum des associations, c'est aussi l'occasion pour le club d'augmenter son nombre d'adhérents. Cette année, de nouvelles disciplines seront présentées comme l'e-sport.