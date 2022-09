Disparition d'Elizabeth II. Jean-Léonce Dupont : "J'ai toujours été impressionné par son autorité"

C'est un personnage qui aura marqué l'histoire du XXème siècle. La reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans, jeudi 8 septembre. "The Queen" avait beaucoup d'attaches avec la Normandie, ne serait-ce que par les liens historiques qui lient sa famille avec Guillaume le Conquérant.

"La Reine était de loin la plus applaudie"

La dernière fois que la Reine est venue en Normandie, c'était en 2014, lors du 70ème anniversaire du débarquement. Elle était présente aux côtés de Barack Obama, Vladimir Poutine et François Hollande. Jean-Léonce Dupont en garde un souvenir impérissable. "De tous les invités, c'était de loin la plus applaudie", se remémore le président du Conseil départemental du Calvados. Le 6 juin 2014, Elizabeth II avait notamment participé à un déjeuner des chefs d'État, au château de Bénouville, avant la cérémonie internationale à Ouistreham.

Ce n'est pas la seule fois où Jean-Léonce Dupont, aussi président du groupe France-Royaume Uni au Sénat l'a rencontrée. "J'ai été invité deux fois au château de Windsor. J'ai même eu l'immense honneur d'y passer une nuit", confie-t-il.

Avouant ne pas avoir beaucoup discuté avec la Reine mais plutôt avec d'autres membres de la famille royale, comme le Prince Charles, le président du Conseil départemental se dit "très impressionné par son autorité, sa disponibilité et son écoute vis-à-vis des autres. Dans le regard et l'attitude, on voit bien le caractère de la personne" avant d'ajouter : "C'est un événement marquant".