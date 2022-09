Tour d'Espagne: Evenepoel s'adjuge la 18e étape et fonce vers le sacre

Le Belge et l'Espagnol ont été les deux hommes qui ont tracté le groupe des favoris dans la montée finale, et le duo a avalé le vétéran néerlandais Robert Gesink (Jumbo-Visma) à quelques hectomètres de l'arrivée, qui a fini troisième à deux secondes d'Evenepoel.

Au terme d'une étape folle, marquée par de nombreuses attaques dans l'échappée ou dans le groupe des candidats au général, Evenepoel a encore accru son avance sur son principal rival à la victoire finale, Mas, qui déplore deux minutes et sept secondes de retard sur le Belge.

"C'est un nouvel accomplissement dans ma carrière. C'était une étape vraiment dure, mais on est restés calmes jusqu'au bout. C'est là que j'ai appris le plus: savoir rester calme. Comme dans les derniers kilomètres, où on était encore à 20 secondes de Gesink"... a expliqué Evenepoel à l'arrivée.

"Pas encore fait"

Mas et Evenepoel se sont livré à un bras de fer époustouflant dans le final, multipliant les accélérations pour semer leurs rivaux et avaler les échappés un à un, pour finir par un sprint que le Belge a survolé au lendemain de l'abandon du Slovène Primoz Roglic.

"L'objectif est toujours de laisser partir une échappée, comme ça les bonifications tombent. A l'arrivée, je suis parti avec Enric, et je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher l'étape. Parce que gagner une étape de montagne en maillot rouge, c'est fantastique", a appuyé le prodige belge.

Il s'agit de la deuxième victoire d'étape dans cette Vuelta 2022 pour le jeune Evenepoel (22 ans), après son succès lors du contre-la-montre individuel entre Elche et Alicante dans la 10e étape.

"Ce n'était pas un col fait pour moi, mais je me suis senti bien, alors j'ai tenté. Je garde confiance, il peut se passer beaucoup de choses dans la Sierra de Madrid...", a averti Mas en souriant. "On va tenter le tout pour le tout", a-t-il insisté.

"Le maillot rouge, ce n'est pas encore fait. Il y a encore une étape très dure à finir, et je sais qu'ils vont essayer de m'attaquer. Mais je sens que j'ai de très bonnes jambes", a répliqué "Remco".

Vine abandonne

Gesink, qui a rattrapé puis déposé le Français Élie Gesbert (Arkéa) dans la montée de ce versant inédit sur la Vuelta du Piornal, a été avalé à son tour dans les derniers hectomètres de la course.

A noter qu'un accident en début de course a poussé à l'abandon le leader du classement des grimpeurs, l'Australien Jay Vine, et a lourdement touché l'Espagnol Carlos Rodriguez, 5e au général, qui a tout de même réussi à terminer la course tant bien que mal.

Après cette chute, 41 hommes se sont extirpés du peloton, dont des cadors comme Richard Carapaz (Ineos), Vincenzo Nibali (Astana), Hugh Carty (EF), Sergio Higuita (Bora), Robert Gesink (Jumbo) ou le Français Thibaut Pinot (FDJ) en tête jusqu'à la dernière ascension.

Et Joao Almeida et Brandon McNulty sont à leur tour passés à l'attaque dans la première difficulté du jour, la montée vers le Col de la Desespera.

C'est donc l'Équatorien Richard Carapaz qui enfilera le maillot à pois bleus lors de la 19e et antépénultième étape de moyenne montagne vendredi autour de Talavera de la Reina, qui comportera deux montées du col du Piélago (2e catégorie).