Tradition. Appel à candidatures pour devenir Demoiselles de Granville Terre et Mer

Elles sont sur le char lors du Carnaval à Granville, représentent toute l'agglomération lors d'événements, vont à la rencontre des anciens… Ce sont les trois Demoiselles de Granville Terre et Mer. Elles seront élues le 26 novembre à Donville et les candidatures sont ouvertes. Les seuls critères sont d'avoir entre 16 et 22 ans et de ne pas avoir d'enfants. Cette élection revêt une importance toute particulière pour Monique Lemoine, la présidente de l'association des Demoiselles. "Nous allons fêter cette année 2023, le centième anniversaire de la première Miss Granville [Odette Première - NDLR]. C'est une tradition pérenne que les Granvillais aiment. Les Miss portent d'ailleurs la tenue de Granville, c'est-à-dire la bavolette, la coiffe et le grand capot noir qui les abritaient du vent. C'est une tradition patrimoniale", assure-t-elle. Et d'ajouter : "Si le carnaval est reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce n'est pas sans raison !"

Pour Monique Lemoine, le maintien de cette tradition en fait partie. Quelques qualités sont indispensables pour devenir l'une des Demoiselles de Granville Terre et Mer. "Le sourire avant tout, la gentillesse, savoir aller vers les autres, savoir rendre service et passionnée de la vie locale", détaille la présidente. Évidemment, il faut aussi être volontaire, et certainement pas forcée.

Pratique. Pour postuler : Tél. 02 33 90 68 62. Mél. hm.lemoine@free.fr