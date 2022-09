Calvados. Moins d'accidents de la route, mais une mortalité en hausse en août

La préfecture du Calvados a publié le bilan des accidents de la route au mois d'août. Les accidents corporels, au nombre de 39, sont en baisse par rapport à la même période l'année dernière, où 58 avaient été déplorés.

Le nombre de blessés est également en baisse, passant de 76 à 53. En revanche, du côté de la mortalité, les chiffres sont malheureusement en hausse : quatre personnes ont perdu la vie en ce mois d'août 2022. En 2021, il n'y en avait qu'une seule. Depuis le début de l'année, sur les routes du Calvados, 18 personnes ont perdu la vie.

#SécuritéRoutière 🚗 L'accidentalité routière dans le #Calvados a fortement baissé en août 2022 par rapport à l'an dernier.

⚠️Toutefois nous déplorons 4 tués sur nos routes.



✅Respectez le code de la route et soyez prudent !#VivreEnsemble



Plus d'infos : https://t.co/0jFbbG92qv pic.twitter.com/FPYPZyc0Rk — Préfet du Calvados (@Prefet14) September 7, 2022

Les conducteurs de deux-roues et les jeunes, entre 18 et 24 ans, sont les personnes les plus vulnérables.